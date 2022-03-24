«Манчестер Юнайтед» сомневается насчет кандидатуры тен Хага на пост главного тренера клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» сомневается в необходимости назначения главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага на пост наставника «красных дьяволов».

Как сообщает Teamtalk со ссылкой на AD, «МЮ» переживает, что нидерландец не сможет справиться с давлением, которое на него будет оказываться во время работы в клубе.

Ранее руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с тен Хагом. Они остались довольны уровнем английского 52-летнего нидерландца, но при принятии решения о его назначении будут учитываться и многие другие факторы.

Сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.