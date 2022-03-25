«Манчестер Юнайтед» предложил Араухо в два раза больше, чем «Барселона»

Роналд Араухо может получать в «МЮ» 10 миллионов евро в год

Защитник «Барселоны» Роналд Араухо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» этим летом, пишет ESPN.

По данным источника, английский клуб предложил игроку 10 миллионов евро в год. «Барса» готова платить футболисту лишь 5 миллионов евро. Таким образом, защитник вряд ли останется в каталонском клубе и продолжит карьеру в АПЛ.

Нынешний контракт с Араухо заканчивается в июне 2023 года.