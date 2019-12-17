«Манчестер Юнайтед» с оптимизмом смотрит на перспективу трансфера Холанна

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, сообщают британские СМИ.

По данным The Independent, в клубе с оптимизмом оценивают перспективу такого перехода. При этом ранее футболист провел переговоры с «Лейпцигом» и дортмундской «Боруссией». Указано также, что норвежцу советуют продолжить карьеру именно в Германии. «Зальцбург» же рассчитывает удержать игрока хотя бы до конца сезона.

До этого сообщалось, что сам форвард хочет перейти в «МЮ». Указано, что на переговоры в Австрию летал главный тренер английского клуба и соотечественник игрока Уле Гуннар Сульшер.

19-летний Эрлинг Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

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