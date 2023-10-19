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Сегодня, 07:31

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения Димарко за 50 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность сделать предложение «Интеру» по трансферу защитника Федерико Димарко зимой, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить оборону команду, так как левые защитники Люк Шоу и Тирелл Маласиа выбыли из строя из-за длительных травм.

Информируется, что 25-летним итальянцем интересуется «ПСЖ». «Интер» рассматривает возможность предложить Димарко новое долгосрочное соглашение, которое позволит ему удвоить зарплату. Однако клуб также может продать защитника, если за него предложат около 50 миллионов евро.

Димарко в текущем сезоне сыграл за «Интер» 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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«Ньюкасл» хочет заполучить полузащитника «Сити» Филлипса
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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