«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения Димарко за 50 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность сделать предложение «Интеру» по трансферу защитника Федерико Димарко зимой, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить оборону команду, так как левые защитники Люк Шоу и Тирелл Маласиа выбыли из строя из-за длительных травм.

Информируется, что 25-летним итальянцем интересуется «ПСЖ». «Интер» рассматривает возможность предложить Димарко новое долгосрочное соглашение, которое позволит ему удвоить зарплату. Однако клуб также может продать защитника, если за него предложат около 50 миллионов евро.

Димарко в текущем сезоне сыграл за «Интер» 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.