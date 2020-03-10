«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Тахитом Чонгом

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником Тахитом Чонгом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 20-летним голландцем рассчитано до конца июня 2022 года с опцией продления на еще один год. Прежний контракт Чонга заканчивался в июне 2020 года, в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник может перейти в «Интер» ближайшим летом в качестве свободного агента.

Чонг перешел в академию «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В сезоне-2019/20 на счету 20-летнего голландца 1 результативная передача в 10 матчах за основную команду «красных дьяволов».