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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 17-летним французским нападающим

13:38
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«Манчестер Юнайтед» подписал профессиональный контракт с нападающим Ноамом Эмераном. Соглашение с 17-летним французом рассчитано на 3 года, сообщает L'Equipe.

Эмеран перешел в «МЮ» в начале этого года из «Амьена». Сейчас игрок восстанавливается после травмы колена.

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