«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 17-летним французским нападающим
13:38
«Манчестер Юнайтед» подписал профессиональный контракт с нападающим Ноамом Эмераном. Соглашение с 17-летним французом рассчитано на 3 года, сообщает L'Equipe.
Эмеран перешел в «МЮ» в начале этого года из «Амьена». Сейчас игрок восстанавливается после травмы колена.
Manchester United : le jeune Fran?ais Noam Emeran passe pro https://t.co/hCZVdlCxVb pic.twitter.com/3m8Or9lHAn— L'?QUIPE (@lequipe) November 25, 2019
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...