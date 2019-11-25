«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 17-летним французским нападающим

«Манчестер Юнайтед» подписал профессиональный контракт с нападающим Ноамом Эмераном. Соглашение с 17-летним французом рассчитано на 3 года, сообщает L'Equipe.

Эмеран перешел в «МЮ» в начале этого года из «Амьена». Сейчас игрок восстанавливается после травмы колена.

Manchester United : le jeune Fran?ais Noam Emeran passe pro https://t.co/hCZVdlCxVb pic.twitter.com/3m8Or9lHAn — L'?QUIPE (@lequipe) November 25, 2019

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