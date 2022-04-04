«Манчестер Юнайтед» поддержал ван Гала в борьбе с раком

«Манчестер Юнайтед» в соцсетях поддержал бывшего тренера команды Луи ван Гала, у которого диагностирован рак простаты.

«Все в «МЮ» полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гала в его борьбе с раком. Желаем тебе сил и мужества, Луи», — говорится в сообщении.

70-летний специалист ранее сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. На данный момент он прошел 25 процедур.

Ван Гал возглавлял «МЮ» с 2014 по 2016 год и стал обладателем Кубка Англии.