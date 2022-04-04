Н'Голо Канте готов сменить «Челси» на «Реал»

П олузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.

По данным источника, мадридцы видят в игроке замену Тони Крооса и Луки Модрича. Сам 31-летний француз готов покинуть АПЛ и продолжить карьеру в другой лиге.

Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. И он пока не планирует покидать лондонский клуб.

В этом сезоне хавбек провел 31 матч за «синих» вор всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.