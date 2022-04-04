Н'Голо Канте готов сменить «Челси» на «Реал»
Хавбек «Челси» Канте хочет продолжить карьеру в другой лиге
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.
По данным источника, мадридцы видят в игроке замену Тони Крооса и Луки Модрича. Сам 31-летний француз готов покинуть АПЛ и продолжить карьеру в другой лиге.
Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. И он пока не планирует покидать лондонский клуб.
В этом сезоне хавбек провел 31 матч за «синих» вор всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 1
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|5 : 1
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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