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Сегодня, 06:28

Н'Голо Канте готов сменить «Челси» на «Реал»

Хавбек «Челси» Канте хочет продолжить карьеру в другой лиге
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.
По данным источника, мадридцы видят в игроке замену Тони Крооса и Луки Модрича. Сам 31-летний француз готов покинуть АПЛ и продолжить карьеру в другой лиге.

Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. И он пока не планирует покидать лондонский клуб.

В этом сезоне хавбек провел 31 матч за «синих» вор всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.

ФК Реал
ФК Челси
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1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 1
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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