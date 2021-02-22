Сульшер высказался о матче «МЮ» против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победного матча 25-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:1).

«В первом тайме мы играли не так, как хотели. Мы должны были найти способ победить во втором тайме. Чтобы набрать нужный темп, нам понадобился один тайм. Возможно, из-за «Ньюкасла», может и из-за матча на неделе.



Рад очень за Дэна Джеймса. В последнее время он был очень позитивным, усердно работал и заслужил свой шанс», — цитирует Сульшера BBC.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.