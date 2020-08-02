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«Манчестер Юнайтед» не станет продлевать аренду Смоллинга в «Роме»

14:48
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«Манчестер Юнайтед» не оставит защитника Криса Смоллинга в аренде в «Роме» на еще один сезон, сообщает Goal.com.

По информации источника, итальянский клуб не может договориться с «красными дьяволами» по условиям аренды. Сообщается, что «Рома» может выкупить 30-летнего англичанина в случае, если сможет удовлетворить требования «МЮ».

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 37 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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