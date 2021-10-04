«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера
17:18
В «Манчестер Юнайтед» ожидают улучшения результатов при главном тренере Уле Гуннаре Сульшере. У клуба нет планов по замене норвежца, сообщает журналист Фабрицио Романо.
48-летний норвежец Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В настоящий момент «красные дьяволы» имеют в своем активе 14 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.
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