«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера

В «Манчестер Юнайтед» ожидают улучшения результатов при главном тренере Уле Гуннаре Сульшере. У клуба нет планов по замене норвежца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

48-летний норвежец Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В настоящий момент «красные дьяволы» имеют в своем активе 14 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.