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«Ливерпуль» и «Бавария» претендуют на форварда «Зальцбурга»

17:56
Карим Адейеми. Фото Instagram
Карим Адейеми. Фото Instagram
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Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может оказаться в европейском топ-клубе, сообщает Daily Mail.

19-летний немец попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии». Сообщается, что оба клуба могут оформить трансфер форварда уже в зимнее трансферное окно.

«Зальцбург» готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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