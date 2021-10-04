«Ливерпуль» и «Бавария» претендуют на форварда «Зальцбурга»
17:56
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может оказаться в европейском топ-клубе, сообщает Daily Mail.
19-летний немец попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии». Сообщается, что оба клуба могут оформить трансфер форварда уже в зимнее трансферное окно.
«Зальцбург» готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.
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