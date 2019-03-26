"Манчестер Юнайтед" может утвердить Сульшера на посту главного тренера уже на этой неделе

Уле Гуннар Сульшер может быть утвержден на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца марта, сообщает Daily Mail.

Руководство клуба из Манчестера планировало принять решение по Сульшеру принято до конца сезона. Однако объявление может произойти раньше - и это положит конец всевозможным спекуляциям о будущем тренера.

46-летний норвежец был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после отставки Жозе Моуринью в декабре 2018 года. Под его руководством "МЮ" выиграл 14 из 19 матчей во всех турнирах.