«Манчестер Юнайтед» может сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Причем английский клуб готов сделать 28-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, повысив его оклад до 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает The Express.
Нынешний договор полузащитника истекает летом 2022 года.
Поль Погба в текущем сезоне провел 5 поединков в АПЛ, где отличился семью ассистами. Также в его активе один матч Лиги чемпионов — против «Янг Бойз» (1:2), в котором он результативных действий не делал.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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