Матч АПЛ впервые в истории обслужит иностранный арбитр
Матч английской премьер-лиги впервые в истории обслужит иностранный арбитр, сообщает Squawka.
Главным судьей матча 9-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Ньюкасл» назначен Джарред Джиллет из Австралии. Он станет первым небританским арбитром в истории премьер-лиги.
OFFICIAL: Jarred Gillett will become the first overseas official to referee a Premier League match.— Squawka News (@SquawkaNews) September 20, 2021
He will take charge of Watford vs. Newcastle on Saturday.
Матч «Уотфорд» — «Ньюкасл» состоится 25 сентября, начало — в 17.00 (мск).
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