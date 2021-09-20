Гюндоган, скорее всего, не сыграет за «Манчестер Сити» против «Уикомба»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, вероятнее всего, не сыграет за команду в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Уикомба», сообщает официальный сайт «Сити». Футболист получил травму.
Также указано, что ушибы получили Родри, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз и Александр Зинченко. Кроме того, главный тренер Хосеп Гвардиола надеется предоставить отдых Рубену Диашу и Жоау Канселу.
Матч «Манчестер Сити» — «Уикомб» состоится 20 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю