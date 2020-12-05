«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:1. Лондонцы открыли счет в первом тайме, но во второй половине «МЮ» забил три мяча в ответ.

«Манчестер Юнайтед» стал лидером английской премьер-лиги по количеству набранных очков в матчах, где команда уступала в счете. У «МЮ» их стало 385, он обошел предыдущего лидера «Тоттенхэм» (383).

В тройку самых волевых команд входят также «Арсенал» (356 очков), «Ливерпуль» (336) и «Челси» (332).