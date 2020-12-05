«Манчестер Юнайтед» — лучший клуб АПЛ по волевым очкам
22:40
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 3:1. Лондонцы открыли счет в первом тайме, но во второй половине «МЮ» забил три мяча в ответ.
«Манчестер Юнайтед» стал лидером английской премьер-лиги по количеству набранных очков в матчах, где команда уступала в счете. У «МЮ» их стало 385, он обошел предыдущего лидера «Тоттенхэм» (383).
В тройку самых волевых команд входят также «Арсенал» (356 очков), «Ливерпуль» (336) и «Челси» (332).
385 — Following their win at West Ham, @ManUtd have won more points from losing positions than any other side in Premier League history. Dogged. #WHUMUN pic.twitter.com/YUtFXvYE5n— OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2020
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