Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Маркус Рэшфорд. Еще один гол в активе вингера Джейдона Санчо.

Рэшфорд забил свои 23-й и 24-й голы в сезоне во всех турнирах — это его самый результативный сезон в карьере. С момента окончания ЧМ-2022 у Рэшфорда 16 голов в 17 матчах.

«Ман Юнайтед» набрал 49 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 24 очками располагается на 14-й строчке.