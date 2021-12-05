Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» в первом матче под руководством Рангника

18:54
«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Фото ManUtd, Twitter
«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Фото ManUtd, Twitter
Теги:

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Единственный мяч на 77-й минуте забил Фред.

Эта игра стала первой для «МЮ» под руководством нового главного тренера Ральфа Рангника, который ранее занимал должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место втаблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — 12-й.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Кристал Пэлас
Голы
Фред, 77 (1:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Далот Алекс Теллес Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86 ) Мактоминай Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 76 ) Санчо (Гринвуд, 62 )
Кристал Пэлас
Гуаита Митчелл Томкинс Гэи Куяте (Олисе, 84) Клайн Шлупп Галлахер Айю (Эзе, 84) Заа Бентеке (Эдуар, 67)
Предупреждения
Мактоминай 81, Линделеф 90  -  Клайн 31, Гэи 67
Судьи
Поусон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Арестович рассказал о предотвращении Зеленским переворота на Украине
24
0