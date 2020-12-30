«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Норвича»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Норвича» Максу Ааронсу, сообщает Daily Express.

По информации источника, 20-летний англичанин является одной из главных целей «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 22 матча за «Норвич», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.