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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с Сульшером с зарплатой в 10 миллионов евро

10:47
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может продлить контракт с клубом, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям источника, руководство клуба довольно работой 48-летнего норвежца и готово продлить его соглашение с командой, которое истекает в июне 2022 года. Сообщается, что специалист получит зарплату в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне «МЮ» с 54 очками занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 17 очков. Также манкунианцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли вничью с «Миланом» (1:1).

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