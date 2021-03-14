«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с Сульшером с зарплатой в 10 миллионов евро
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может продлить контракт с клубом, сообщает Sunday Mirror.
По сведениям источника, руководство клуба довольно работой 48-летнего норвежца и готово продлить его соглашение с командой, которое истекает в июне 2022 года. Сообщается, что специалист получит зарплату в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне «МЮ» с 54 очками занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 17 очков. Также манкунианцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли вничью с «Миланом» (1:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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