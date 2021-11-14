Ван де Бек собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек недоволен своим положением в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 24-летний нидерландец любит «Манчестер Юнайтед» и выкладывается на тренировках, но намерен покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, если ситуация не изменится.

Напомним, что в последних двух матчах полузащитник выходил на замену лишь в концовках, а до этого семь встреч подряд провел на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Ван де Бек провел пять игр и не отметился результативными действиями.