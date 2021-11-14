Ван де Бек собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек недоволен своим положением в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, 24-летний нидерландец любит «Манчестер Юнайтед» и выкладывается на тренировках, но намерен покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, если ситуация не изменится.
Напомним, что в последних двух матчах полузащитник выходил на замену лишь в концовках, а до этого семь встреч подряд провел на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне Ван де Бек провел пять игр и не отметился результативными действиями.
Методология
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1459668717785255938
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