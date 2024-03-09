«Манчестер Юнайтед» дома на стадионе «Олд Траффорд» примет «Эвертон» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу 9 марта. Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «МЮ» — «Эвертон» можно в матч-центре «СЭ».

«МЮ» главного тренера Эрика тен Хага с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 27 матчей. «Эвертон» под руководством Шона Дайча набрал 25 баллов и располагается на 16-й строчке после 27 туров.

В последний раз команды встречались 26 ноября 2023 года. Тогда «МЮ» в гостях разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 в 13-м туре АПЛ.

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