Каррагер считает, что нужно наслаждаться нынешней ситуацией в АПЛ

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о чемпионской гонке в текущем сезоне АПЛ.

«Мечта для АПЛ — иметь два клуба, которые будут биться за титул до последнего тура. Если их будет три, то это вообще рай для нейтрального болельщика», — цитирует Каррагера The Telegraph..

Он подчеркнул, что нужно наслаждаться нынешней ситуацией в чемпионате Англии.

После 27 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 63 очка. «Манчестер Сити» (62) идет вторым, а «Арсенал» (61) — третьим.