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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

00:51
10 января. Манчестер Юнайтед — Астон Вилла — 1:0. Фото AFP
10 января. Манчестер Юнайтед — Астон Вилла — 1:0. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил Скотт Мактоминей. На 51-й минуте бирмингемцы забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».

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Сергей Разин все материалы автора

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