«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил Скотт Мактоминей. На 51-й минуте бирмингемцы забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».