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«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта с Матичем

16:33
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич продлит контракт с «красными дьяволами». Клуб воспользуется опцией автоматического продления соглашения с 31-летним сербом на год, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Англичане уже связались с агентом футболиста Владо Лемичем и сообщили о своих намерениях.

В первой половине сезона Матич планировал покинуть «МЮ» на правах свободного агента, однако зимой он закрепился в основном составе. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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