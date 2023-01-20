«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с Гюндоганом

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт 32-летнего немца с английским клубом истекает летом 2023 года, но «горожане» хотят сохранить хавбека.

Ранее появилось сообщение, что Гюндоган уже заключили предварительное соглашение с «Барселоной» и может летом перейти в каталонский клуб в статусе свободного агента.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вместе с «Сити» он выиграл чемпионат Англии четыре раза, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.