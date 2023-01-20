Конте: «Мы хотим быть реалистами, но в то же время я сам мечтаю сыграть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о дальнейших перспективах команды.

«В этом сезоне мы начали принимать участие в четырех турнирах, и Лига чемпионов отнимает много энергии. Ситуация отличается от той, которая была в прошлом сезоне.

Мы пытались улучшить состав этим летом, но это только начало, потому что, если вы думаете, что убирая одних игроков и привлекая других, можно стать более конкурентоспособными — это не совсем так. Я могу сказать, что нам нужно время и терпение. Сейчас мы продолжаем работать с игроками, но это не единственный способ. Мы хотим быть реалистами, но в то же время я сам мечтаю сыграть в Лиге чемпионов», — заявил Конте.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от четвертого места на 5 очков.