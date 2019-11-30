«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив в концовке матча

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет в этой встрече открыл нападающий «горожан» Рахим Стерлинг на 22-й минуте игры. Спустя три минуты восстановил баланс защитник хозяев Йетро Виллемс. На 82-й минуте вывел вперед команду Хосепа Гвардьолы полузащитник Кевин де Брейне, но спустя 6 минут окончательный счет установил хавбек «сорок» Джонджо Шелви.

«Манчестер Сити» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 16 баллов и 12-я строчка. Лидером чемпионата Англии на данный момент является «Ливерпуль» с 37 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:2 (1:1)

Голы: Стерлинг, 22 (0:1). Виллемс, 25 (1:1). Де Брейне, 82 (1:2). Шелви, 88 (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 81), Жоэлинтон (Гэйл, 70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Менди, Сильва (Бернарду Силва, 69), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Махрез (Фоуден, 70), Габриэл Жезус (Эрнандес, 84).

Предупреждения: Гюндоган, 24. Фернандинью, 53. Манкильо, 73.

Судья: Кавана (Англия).

30 ноября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

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