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«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брейне до 2025 года

12:32
Кевин Де Брейне продлил контракт с «Манчестер Сити». Фото mancity.com
Кевин Де Брейне продлил контракт с «Манчестер Сити». Фото mancity.com
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Полузащитник Кевин Де Брейне продлил контракт с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«Я не могу быть еще счастливее. С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома.

Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо», – цитирует Де Брейне официальный сайт «Манчестер Сити».

Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Вольфсбурга». С тех пор 29-летний бельгиец провел за команду 255 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 105 результативных передач.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 25 матчей в АПЛ, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

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