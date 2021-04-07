«Манчестер Сити» продлил контракт с Де Брейне до 2025 года

Полузащитник Кевин Де Брейне продлил контракт с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«Я не могу быть еще счастливее. С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома.

Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо», – цитирует Де Брейне официальный сайт «Манчестер Сити».

?? DEFENDERS BEWARE ??



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ??



Tap to read the full story ??



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re – Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Вольфсбурга». С тех пор 29-летний бельгиец провел за команду 255 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 105 результативных передач.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 25 матчей в АПЛ, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.