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«Эвертон» планирует продать защитника Мину в летнее трансферное окно

11:00
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«Эвертон» намерен продать защитника Йерри Мину в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб планирует выручить за 26-летнего колумбийца 21 миллион фунтов. Сообщается, что «ириски» хотят получить дополнительные деньги на работу на трансферном рынке.

В сезоне-2020/21 Мина провел 25 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.

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