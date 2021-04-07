«Эвертон» планирует продать защитника Мину в летнее трансферное окно
11:00
«Эвертон» намерен продать защитника Йерри Мину в летнее трансферное окно, сообщает Goal.
По информации источника, английский клуб планирует выручить за 26-летнего колумбийца 21 миллион фунтов. Сообщается, что «ириски» хотят получить дополнительные деньги на работу на трансферном рынке.
В сезоне-2020/21 Мина провел 25 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...