«Вест Хэм» опасается, что «Манчестер Юнайтед» потребует высокую цену за Лингарда

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в лонодском клубе, сообщает Post.

По сведениям источника, «молотобойцы» намерены подписать с 28-летним англичанином постоянное соглашение, однако руководство опасается, что «МЮ» потребует высокую цену за игрока.

Лингард перешел в «Вест Хэм» зимой 2021 года. В 8 матчах за команду хавбек забил 5 голов и сделал две результативные передачи.