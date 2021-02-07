«Манчестер Сити» повторил рекорд английских клубов: 14 побед подряд

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1. Команда Хосепа Гвардьолы одержала 14-ю победу подряд во всех турнирах (10 — в премьер-лиге, 2 — в Кубке Англии, 2 — в Кубке английской лиги). Таким образом, «Сити» повторил рекорд клубов из английских элитных дивизионов.

Ранее 14 раз подряд побеждали «Престон» в 1892 году и «Арсенал» в 1987-м.

Последний раз «Манчестер Сити» не удалось победить 15 декабря в игре с «Вест Бромвичем» (1:1), а проиграла команда в последний раз 21 ноября с «Тоттенхэмом» (0:2).