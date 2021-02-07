Гвардьола сравнял счет в противостоянии с Клоппом

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола сравнял счет с Юргеном Клоппом по победам в очном противостоянии. На счету обоих стало по 9 побед (из них по одной — в серии пенальти), а еще три игры завершились вничью.

Специалисты встречались друг с другом еще в Германии в период с 2013 по 2015 год. Гвардьола возглавлял «Баварию», а Клопп — «Боруссию» из Дортмунда. Их команды одержали по четыре победы и ни разу не сыграли вничью.