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«Манчестер Сити» не будет искать футболиста на замену Торресу

16:17
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«Манчестер Сити» не собирается искать замену полузащитнику Феррану Торресу, который перешел в «Барселону».

Как сообщает The Times, клуб собирается предоставить больше игрового времени молодым атакующим игрокам. В частности, игровую практику в основной команде может получить 19-летний хавбек Коул Палмер.

21-летний испанец подписал контракт с «Барселоной» до 2027 года. Сумма отступных за игрока составляет 1 миллиард евро.

Торрес выступал за «Сити» с августа 2020 года, в текущем сезоне в 7 матчах за клуб он отличился трижды и отдал одну голевую передачу.

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Анна Горшкова все материалы автора

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