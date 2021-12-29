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В Индии установили статую в честь Криштиану Роналду

15:35

В городе Калангут в штате Гоа (Индия) установили статую в честь нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации Times of India, стоимость скульптуры составила 15 тысяч евро, а вес — свыше 400 кг.

Министр Гоа Майкл Лобо прокомментировал установку статуи.

«Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили статую Криштиану Роналду в парке, чтобы вдохновить их поднимать футбол на новые высоты», — написал Лобо на своей странице в Twitter.

Сообщается, что местные жители остались недовольны установкой скульптуры. По их мнению, властям следовало увековечить индийского спортсмена.

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Карен Саркисян все материалы автора

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