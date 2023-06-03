«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гюндоган открыл счет на 13-й секунде матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на 13-й секунде матча финала Кубка Англии.

32-летний немецкий футболист поразил ворота Давида де Хеи ударом в «девятку» после скидки хавбека «горожан» Кевина Де Брюйне.

Гол Гюндогана стал самым быстрым в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал нападающему Луису Саа, который забил после 25 секунд матча с «Челси» за «Эвертон» (2:1) в 2009 году.

Финал Кубка Англии-2023 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ман Сити» — «МЮ».