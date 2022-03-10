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«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются Тилемансом. «Лестер» готов продать полузащитника за 40 миллионов евро летом

«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются полузащитником «Лестера» Тилемансом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Манчестер Сити» и «Реал» проявляют интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, представители «Манчестер Сити» находятся в постоянном контакте с агентом 24-летнего бельгийца.
Отмечается, что «Реал» рассматривает полузащитника как замену Луке Модриче, Тони Кроосу или Каземиро.
«Лестер» готов продать Тилеманса за 40 миллионов евро во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Тилеманс забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Лестер». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a9036475455318369871-manchester-city-et-le-real-madrid-se-disputent-youri-tielemans
Юри Тилеманс
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 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

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П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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Поль Погба

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