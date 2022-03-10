«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются Тилемансом. «Лестер» готов продать полузащитника за 40 миллионов евро летом

«Манчестер Сити» и «Реал» проявляют интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, представители «Манчестер Сити» находятся в постоянном контакте с агентом 24-летнего бельгийца.

Отмечается, что «Реал» рассматривает полузащитника как замену Луке Модриче, Тони Кроосу или Каземиро.

«Лестер» готов продать Тилеманса за 40 миллионов евро во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Тилеманс забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах за «Лестер». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.