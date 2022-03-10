Венгер: «Я очень уважаю то, что сделал Абрамович в «Челси»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил Романа Абрамовича за работу с «Челси».
«Сегодня невозможно вложить деньги в клуб в частном порядке. Сейчас эта сумма ограничена 200 миллионами фунтов стерлингов в течение трех лет. Раньше можно было вложить миллиард. Я всегда советовал людям, которые хотят покупать футбольные клубы, вместо того, чтобы вкладывать 100 миллионов фунтов стерлингов каждый год, вкладывать 500 миллионов фунтов в первый год и покупать нужных игроков, тогда появится команда. Абрамович мог это сделать, и он сделал это очень хорошо. Сегодня клуб управляется очень хорошо и находится на топ-уровне. Хотя раньше не было финансового фэйр-плея и можно было вкладывать сколько угодно денег.
Сегодня, с ФФП, я бы не советовал кому-то выходить на бой против «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуля», которые опережают их на световые годы, потому что вы не можете сразу же инвестировать деньги, которые хотите. Абрамович же быстро понял, что нужно делать, поставил в руководство компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывели его на абсолютно выдающийся уровень. Я очень уважаю то, что сделал Абрамович", — цитирует Daily Mail Венгера.
Ранее Абрамович объявил о решении продать «Челси», которым владеет с 2003 года. Он рассчитывает получить около 4 миллиардов долларов.
При Абрамовиче «синие» стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|
9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|
10
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|27
|5
|4
|18
|27-50
|19
|
20
|Норвич
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
|10.12
|23:00
|
Брентфорд – Уотфорд
|2 : 1
|11.12
|15:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 0
|11.12
|18:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 0
|11.12
|18:00
|
Челси – Лидс
|3 : 2
|11.12
|20:30
|
Норвич – МЮ
|0 : 1
|12.12
|17:00
|
Бернли – Вест Хэм
|0 : 0
|12.12
|17:00
|
Лестер – Ньюкасл
|4 : 0
|12.12
|19:30
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|3 : 1
|16.03
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5