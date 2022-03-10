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Сегодня, 07:56

Венгер: «Я очень уважаю то, что сделал Абрамович в «Челси»

Венгер оценил работу Абрамовича в «Челси»
Евгений Козинов
Корреспондент
Арсен Венгер.
Фото Instagram

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил Романа Абрамовича за работу с «Челси».

Роман Абрамович. «Мне больно расставаться с клубом таким образом». Абрамович вынужден продать «Челси»

«Сегодня невозможно вложить деньги в клуб в частном порядке. Сейчас эта сумма ограничена 200 миллионами фунтов стерлингов в течение трех лет. Раньше можно было вложить миллиард. Я всегда советовал людям, которые хотят покупать футбольные клубы, вместо того, чтобы вкладывать 100 миллионов фунтов стерлингов каждый год, вкладывать 500 миллионов фунтов в первый год и покупать нужных игроков, тогда появится команда. Абрамович мог это сделать, и он сделал это очень хорошо. Сегодня клуб управляется очень хорошо и находится на топ-уровне. Хотя раньше не было финансового фэйр-плея и можно было вкладывать сколько угодно денег.

Сегодня, с ФФП, я бы не советовал кому-то выходить на бой против «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуля», которые опережают их на световые годы, потому что вы не можете сразу же инвестировать деньги, которые хотите. Абрамович же быстро понял, что нужно делать, поставил в руководство компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывели его на абсолютно выдающийся уровень. Я очень уважаю то, что сделал Абрамович", — цитирует Daily Mail Венгера.

Ранее Абрамович объявил о решении продать «Челси», которым владеет с 2003 года. Он рассчитывает получить около 4 миллиардов долларов.

При Абрамовиче «синие» стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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