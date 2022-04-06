«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фоденом до завершения нынешнего сезона

«Манчестер Сити» ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником Филом Фоденом, сообщает 90min.

По данным источника, «горожане» находятся на продвинутой стадии переговоров и хотят заключить сделку до конца сезона-2021/22. Сторонам осталось окончательно согласовать условия нового соглашения.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В сезоне-2021/22 футболист забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает 21-летнему англичанину контракт до 2027 года с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю.