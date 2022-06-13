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Сегодня, 18:11

«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Сан-Паулу»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» 13 июня на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Сан-Паулу» Маркиньоса. Бразильский футболист заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт, сообщает сайт «канониров».

19-летний Маркиньос забил 3 гола и сделал 1 результативный пас в 15 матчах этого сезона.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за Маркиньоса около 5 миллионов евро.

Нападающий является воспитанником академии «Сан-Паулу».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Сан-Паулу
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
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22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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Норвич – Тоттенхэм
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

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Рис Джеймс

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Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

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 29 1 4
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 27 1 9
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