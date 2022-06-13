«Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Сан-Паулу»

«Арсенал» 13 июня на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Сан-Паулу» Маркиньоса. Бразильский футболист заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт, сообщает сайт «канониров».

19-летний Маркиньос забил 3 гола и сделал 1 результативный пас в 15 матчах этого сезона.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за Маркиньоса около 5 миллионов евро.

Нападающий является воспитанником академии «Сан-Паулу».