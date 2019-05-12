"Манчестер Сити" - чемпион Англии! "Ливерпуль" - второй

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19. Команда Хосепа Гвардьолы в заключительном 38-м туре разгромила "Брайтон" 4:1 и финишировала с 98 очками.

Всего на 1 очко от "Сити" отстал "Ливерпуль", который в заключительном туре победил "Вулверхэмптон" (2:0).

Для "Манчестер Сити" это второе чемпионство подряд и шестое в истории. В этом сезоне он также выиграл Кубок английской лиги, а 18 мая сыграет в финале Кубка Англии с "Уотфордом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Манчестер Сити" - 1:4 (1:2)

Голы: Маррей, 27 (1:0). Агуэро, 28 (1:1). Ляпорт, 38 (1:2). Махрез, 63 (1:3). Гюндоган, 72 (1:4).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно (Монтойя, 84), Даффи, Данк, Бернарду, Каяль, Гросс, Биссума, Кноккарт, Маррей (Андоне, 68), Джаханбахш (Локадиа, 67).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани (Отаменди, 86), Уокер (Данилу, 88), Ляпорт, Сильва (Де Брейне, 78), Гюндоган, Зинченко, Агуэро, Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва.

Судья: Оливер.

12 мая. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0)

Голы: Мане, 17 (1:0). Мане, 81 (2:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 84), Александр-Арнолд, Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 88), Хендерсон, Фабинью, Салах, Мане, Ориги (Милнер, 64).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 80), Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 84), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Дендонкер, Невеш, Хименес, Жота.

Предупреждения: Беннетт, 49. Жота, 50.

Судья: Аткинсон.

12 мая. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".