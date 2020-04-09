«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы договориться с футболистами о снижении их зарплаты

Переговоры «Манчестер Сити» о сокращении зарплат футболистов находятся в продвинутой стадии, сообщает The Times.

По информации источника, «горожане» — один из трех клубов АПЛ, которые наиболее близки к тому, чтобы достигнуть соглашения о снижении зарплаты игроков. Сообщается, что футболисты «Ман Сити» готовы последовать примеру главного тренера команды, Хосепа Гвардьолы, который уже согласился на урезание своего месячного дохода в связи с экономическими проблемами клуба из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 518 773 человека. Умерших — 88 505, выздоровевших — 330 589.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.