Малафеев показал архивное фото с Руни

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал свое архивное фото с Уэйном Руни. Сегодня экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии объявил о завершении карьеры и был официально утвержден главным тренером «Дерби Каунти».

«Единственное совместное фото с выдающимся футболистом. Good luck, Уэйн Руни», — написал Малафеев в Twitter.

Единственное совместное фото с выдающимся футболистом.



Good luck! @WayneRooney pic.twitter.com/5zYrfxd1hx — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) January 15, 2021

Снимок был сделан во время единственной в истории встречи «Зенита» и «МЮ»: 29 августа 2008 года команды встретились в Монако в матче за Суперкубок Европы. «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.