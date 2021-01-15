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Малафеев показал архивное фото с Руни

18:39
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал свое архивное фото с Уэйном Руни. Сегодня экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии объявил о завершении карьеры и был официально утвержден главным тренером «Дерби Каунти».

«Единственное совместное фото с выдающимся футболистом. Good luck, Уэйн Руни», — написал Малафеев в Twitter.

Снимок был сделан во время единственной в истории встречи «Зенита» и «МЮ»: 29 августа 2008 года команды встретились в Монако в матче за Суперкубок Европы. «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

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