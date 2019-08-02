Макелеле вернулся в "Челси" в роли тренера

Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих". 46-летний француз будет работать с молодыми игроками академии, а также с футболистами, которые находятся в аренде.

Макелеле выступал за "Челси" с 2003 по 2008 год, провел 217 матчей, выиграл с командой чемпионат Англии (дважды), Кубок Англии и Кубок лиги (дважды).

В 2011 году Макелеле начал тренерскую карьеру, работал в "ПСЖ", "Монако" и "Суонси", а также возглавлял "Бастию" и бельгийский "Эйпен", из которого он ушел в середине июня.

Этим летом в "Челси" уже вернулись несколько бывших игроков: Фрэнк Лэмпард возглавил команду, Джоди Моррис стал его помощником, а Петр Чех техническим советником. В новой роли Макелеле будет работать вместе с другими экс-игроками "синих" Карло Кудичини, Паулу Феррейрой и Торе Андре Фло.