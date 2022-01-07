«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», пишет El Nacional.

В контракте игрока сумма отступных — 41,75 млн фунтов. «Сити» готов выплатить эту сумму, если сам футболист хочет сменить клуб.

Гави с 2015 года находится в академии «Барселоны». В сентябре 2020 года он подписал с сине-гранатовыми свой первый профессиональный контракт.

В сезоне-2021/22 он участвовал в 22 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи