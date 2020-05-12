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Махрез назвал любимый клуб. Ответ вас может удивить

05:55
Рияд Махрез.
Рияд Махрез.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез во время прямого эфира в Instagram получил вопрос по поводу того, какой клуб является для него самым любимым. Также он рассказал, как сорвался его переход в «Марсель».

— Клуб моего сердца — «Марсель». В детстве я прошел просмотр в нем. Я был очень счастлив, — сказал Махрез. — Мне нравился «ПСЖ», потому что это мой город, но очень хотелось в «Марсель». После нескольких тренировок, тренер сказал мне, что хочет, чтобы я подписал контракт. Мне даже выдали клубную экипировку. Я вернулся домой и уже думал, что подписал контракт, но через три или четыре дня моему агенту позвонили и сказали: «У нас есть такой же игрок, мы хотим его». Этим игроком был Биллель Омрани, который сейчас играет в Румынии.

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