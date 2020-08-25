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Магуайр исключен из состава сборной Англии. Он будет обжаловать приговор греческого суда

22:30
Харри Магуайр. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Харри Магуайр. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр обжалует приговор суда Греции, который приговорил его к условному сроку, сообщает Sky Sports.

Магуайр был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку. Футболист был приговорен к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно.

Тем временем, защитник уже был исключен из состава сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.

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