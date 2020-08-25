Магуайр исключен из состава сборной Англии. Он будет обжаловать приговор греческого суда
22:30
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр обжалует приговор суда Греции, который приговорил его к условному сроку, сообщает Sky Sports.
Магуайр был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку. Футболист был приговорен к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно.
Тем временем, защитник уже был исключен из состава сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.