Магуайр исключен из состава сборной Англии. Он будет обжаловать приговор греческого суда

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр обжалует приговор суда Греции, который приговорил его к условному сроку, сообщает Sky Sports.

Магуайр был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку. Футболист был приговорен к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней условно.

Тем временем, защитник уже был исключен из состава сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.