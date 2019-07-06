Ляказетт считает, что "Арсеналу" в следующем сезоне важно что-то выиграть

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт рассказал о целях команды на ближайший сезон. В прошедшем "канониры" дошли до финала Лиги Европы, а в чемпионате Англии заняли пятое место.

– Мы начнем думать о том, чтобы выигрывать титулы в течение нескольких следующих сезонов, но сначала нам нужно убедиться, что попадем в Лигу Чемпионов, - цитирует Ляказетта Goal.

- Очень важно что-то выиграть. Это отличный клуб, у которого очень долгая история завоевания главных трофеев, так что пришло время снова выиграть что-то большое. Пару лет назад был Кубок Англии, но теперь мы должны стремиться к большему. У нас есть необходимый менталитет, чтобы всегда двигаться вперед после любой неудачи.