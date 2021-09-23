Ляказетт не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает le10sport.

По информации источника, переговоры по продлению соглашения с 30-летним французом проходят неудачно, в связи с чем вероятность ухода футболиста из клуба растет. Сообщается, что игрок может перейти в «Атлетико» на правах свободного агента следующим летом.

Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 3 матча за «канониров», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.